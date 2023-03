Mercato - PSG : Poussé vers la sortie, il a dit «non»

Amadou Diawara

En grande difficulté lors de son passage au PSG, Hatem Ben Arfa a été poussé vers la sortie par sa direction à l'été 2017. Toutefois, le milieu offensif français aurait refusé catégoriquement de prendre le large alors qu'il en avait l'occasion. Et finalement, Hatem Ben Arfa n'a quitté le PSG qu'à la fin de son contrat le 30 juin 2018.

En fin de contrat avec l'OGC Nice, Hatem Ben Arfa s'est engagé en faveur du PSG à l'été 2016. Arrivé librement et gratuitement, le milieu offensif français n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale française.

Poussé vers la sortie, Ben Arfa a préféré rester au PSG

Dans ces conditions, le PSG a décidé de pousser Hatem Ben Arfa vers la sortie lors de l'été 2017, et ce, après l'avoir mis à l'écart du groupe de l'équipe première au mois d'avril. Toutefois, l'international français a refusé de partir d'après L'Equipe , résistant jusqu'à son départ libre et gratuit à la fin de son contrat le 30 juin 2018.

Ben Arfa gagne son procès