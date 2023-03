PSG : Mbappé prêt à claquer la porte, voilà les raisons

Thibault Morlain

L’été dernier, Kylian Mbappé, courtisé par le Real Madrid, faisait le choix de prolonger avec le PSG. Mais voilà que quelques mois plus tard, le natif de Bondy semblait regretter sa décision au point d’envisager un départ du club de la capitale. Une information fracassante et Mbappé avait semble-t-il ses raisons pour en arriver là.

Kylian Mbappé sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? L’avenir du Français fait l’objet de nombreuses rumeurs et cela remonte déjà plusieurs mois. En effet, cet automne, une bombe avait été lâchée à propos de Mbappé. Il était alors expliqué que le natif de Bondy souhaitait quitter le PSG. Une menace à l’encontre de la direction parisienne causée par certaines frictions en coulisses.

L’affaire de l’armée numérique plombe le PSG

Pourquoi Kylian Mbappé voulait-il quitter le PSG quelques mois après sa prolongation ? L’Equipe apporte quelques réponses. Dans un premier temps, il a été expliqué que le numéro 7 parisien et son entourage n’avaient clairement pas apprécié l’affaire de l’armée numérique alors que Mbappé avait pris pour cible par de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

Mbappé déçu par le mercato estival

Cette affaire avait alors un peu plus tendue les relations entre Mbappé et le PSG. Une connexion qui déjà loin d’être la meilleure suite au mercato estival du club de la capitale. Malgré 6 recrues, il y a eu de gros ratés et le résultat n’était pas celui promis à Kylian Mbappé au moment de sa prolongation.