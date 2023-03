L’heure de vérité arrive pour le PSG, Mbappé a pris ses responsabilités

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain joue toute sa saison dans seulement quelques heures, avec le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le Bayern Munich est en position de force avec sa victoire au match aller (0-1), mais les Parisiens peuvent compter sur le retour en forme de Kylian Mbappé pour inverser la tendance.

C’est un rendez-vous à ne pas rater. Leader confortable de Ligue 1 et éliminé de la Coupe de France, le PSG doit absolument poursuivre l’aventure en Ligue des Champions s’il souhaite éviter la crise. Cela passera évidemment par une victoire ce mercredi soir, sur la pelouse du Bayern Munich.

Lors du match aller, il avait fait trembler le Bayern Munich

Lors du match aller, le PSG avait subi la loi des Bavarois, qui ne s’étaient pourtant pas montré éblouissants. Un homme a toutefois illuminé la rencontre de son talent ! Blessé et initialement forfait pour cette rencontre, Kylian Mbappé avait fait son entrée en jeu en fin de match et à lui tout seul avait redonné espoir au PSG.

Le PSG peut compter sur un Mbappé en grande forme

Pour ce match retour, Mbappé est en pleine forme comme le montrent ses cinq buts lors des trois dernières journées de Ligue 1. Il sera titulaire aux côtés de Lionel Messi en l’absence de Neymar et tout le monde attend qu’il réalise un miracle et qualifie le PSG pour la suite de la Ligue des Champions. En tout cas, il semble croire dur comme fer à un exploit.

Il a remobilisé tout le groupe

Goal révèle en effet que Mbappé aurait revêtu un rôle tout particulier depuis la défaite du match aller face au Bayern Munich. L’attaquant aurait multiplié les prises de paroles en interne, afin de mobiliser ses coéquipiers et les convaincre qu’une qualification est encore possible. Il aurait été secondé par Sergio Ramos, qui est un véritable leader au sein du vestiaire parisien et fait profiter le reste de l’équipe de son immense expérience.