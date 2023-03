«Le meilleur joueur de la planète», Mbappé fait trembler l’Europe

Pierrick Levallet

Battu à l'aller (0-1), le PSG joue sa survie en Ligue des champions ce mercredi face au Bayern Munich. Kylian Mbappé devrait, contrairement à la première confrontation, débuter la rencontre en tant que titulaire. Et chez les supporters bavarois, on craint le pire à cause de l'international français, considéré comme le meilleur joueur du monde.

Ce mercredi, le PSG joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Battus à l’aller (0-1), les Parisiens avaient notamment été privés de Kylian Mbappé, qui revenait à peine de blessure, au coup d’envoi. Son entrée en jeu avait d’ailleurs métamorphoser le PSG, qui était devenu tout de suite plus menaçant.

Mbappé voit le PSG favori contre le Bayern Munich

Kylian Mbappé a mis la défense du Bayern Munich en danger à plusieurs reprises, sans pour autant trouver la faille pour permettre au PSG de revenir au score. Malgré tout, la star de 24 ans se dit confiante et voit toujours le club de la capitale comme favori à l’approche du match retour à l’Allianz Arena.

«Je ne vois pas un joueur comparable à lui»