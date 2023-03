Après la catastrophe, Mbappé s’attaque au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la défaite du PSG face au Bayern Munich, Kylian Mbappé était fataliste. En zone mixte, le joueur parisien a reconnu les limites du groupe parisien. Certains auraient pu penser que sa déclaration visait Luis Campos, chargé du recrutement depuis l'été dernier. Mais en réalité, la star aurait envoyé une pique à ses responsables qataris.

Kylian Mbappé avait tout vu. « En début de saison, je vous disais que Mbappé avait dit à la fin du mercato : ‘avec ce groupe-là, on ira nulle part en Ligue des champions’. Il savait, il suivait de près la construction de cet effectif. Il était déçu de ce groupe » a annoncé Daniel Riolo, après la défaite du PSG face au Bayern Munich ce mercredi (2-0). Un constat reconnu, publiquement, par Mbappé après l'élimination de son équipe en Ligue des champions.

« Notre maximum, c’est ça »

« Ce qu'il a manqué au PSG ? Pas grand-chose quand on regarde l’état des deux équipes. Ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Comme j’avais dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu’on allait faire notre maximum. Notre maximum, c’est ça, c'est la vérité. On va se remettre en question et retourner à notre quotidien qu’est le championnat » a confié Mbappé ce mercredi soir.

« Mbappé vise Nasser, le propriétaire »