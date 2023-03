Lionel Messi reçoit une première réponse claire pour son avenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Lionel Messi risque de largement faire parler durant les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain avec le PSG et différentes options s'offrent au champion du monde. Néanmoins, l'hypothèse d'un retour au FC Barcelone se complique très sérieusement.

Après une première saison plus que compliquée au PSG, Lionel Messi avait débuté ce nouvel exercice sur un tout autre rythme. Cela lui a d'ailleurs permis de briller à la Coupe du monde où il a décroché son premier sacre en dominant l'équipe de France en finale. Néanmoins, depuis son retour à Paris, ses prestations ne sont guère enthousiasmantes, à l'image de son match face au Bayern Munich mercredi soir. D'ailleurs, la défaite face aux Bavarois, synonyme d'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, relance les spéculations sur son avenir alors que son contrat s'achève en juin prochain.

PSG - Mercato : Paris prêt à dire non à Messi ? 👇 pic.twitter.com/TqAdBhohBm — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Un retour impossible au Barça ?

Et alors qu'une prolongation au PSG semble toujours être l'option la plus probable, l'idée d'un retour au FC Barcelone ne cesse de faire parler. Néanmoins, selon les informations de Mundo Deportivo , c'est quasiment impossible. D'une part, le Barça ne peut pas se permettre d'assumer le salaire de La Pulga , tandis que les relations entre le clan Messi et Joan Laporta sont toujours très froides.

Laporta confirme une rencontre, mais...