«C’est la fin de Messi au PSG», la bombe est lâchée

Titularisé ce mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich, Lionel Messi s'est écroulé, tout comme le reste du PSG. Impuissant, l'international argentin est apparu et loin de son meilleur niveau. Avant la rencontre, Jérôme Rothen avait laissé entendre que le Qatar pourrait le laisser filer au terme de son contrat en cas d'élimination. Un scénario, qui prend forme.

Recruté en août 2021 pour mener le PSG vers son premier sacre en Ligue des champions, Lionel Messi n'est pas parvenu à remplir sa mission. Depuis son arrivée dans la capitale, l'international argentin peine à se montrer décisif dans les grands matches, notamment ceux à élimination en C1. Face au Bayern Munich, l'histoire s'est répétée. Excepté une occasion en première période, Messi a été transparent ce mercredi soir. Eliminé piteusement avec le PSG, il a, peut-être, disputé son dernier match européen sous le maillot parisien.





C'est le feu pour le mercato de Messi, le PSG est prévenu https://t.co/7x88NLNZOU pic.twitter.com/kqgRkAOZ7K — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Rothen avait annoncé le départ de Messi

Avant la rencontre, Jérôme Rothen avait annoncé le départ de Messi en cas d'élimination ce mercredi. « L’histoire de Messi peut prendre fin ce soir. Parce que si le PSG se fait éliminer ce soir, il y aura une nouvelle stratégie. Et cela passera, je le souhaite, par un départ de Messi, moins de stars, et des joueurs plus investis et tournés pour le collectif. Ce que tu ne peux pas faire avec Messi. Il a été formaté pour le Barça. Ce ne sera jamais le Paris de Messi. S’il y a élimination, c’est la fin de Messi à Paris » avait-il lâché avant la rencontre.

Quel avenir pour Messi après la défaite du PSG ?