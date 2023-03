Le PSG boucle une opération à 0€, échec assuré ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG prépare un mercato très animé cet été, Milan Skriniar devrait être la première recrue du club de la capitale. En fin de contrat avec l'Inter Milan, le Slovaque devrait ainsi débarquer libre à l'issue de la saison. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le club de la capitale attire un joueur en fin de contrat. Mais force est de constater que cela s'est rarement révélé être payant.

L'élimination en huitième de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, synonyme de nouveau fiasco européen, devrait pousser le PSG à sérieusement chambouler son effectif en vue de la saison prochaine. Dans cette optique, Fabrizio Romano confirme que la première recrue estivale du club de la capitale sera Milan Skriniar, dont le contrat à l'Inter Milan s'achève en juin prochain. Le Slovaque va donc arriver libre au PSG, ce qui n'est pas une nouveauté... mais ce qui n'est surtout pas gage de réussite. Depuis l'arrivée du Qatar, le club de la capitale a enrôlé 12 joueurs libres. Et s'il est trop tôt pour juger Gianluigi Donnarumma, dans les autres cas, cela s'est souvent soldé par de gros échecs.

Messi, Ramos, Beckham... les stars à 0€, ça ne paie pas

Le PSG version QSI s'est notamment fait une spécialité du recrutement des stars sur le déclin. Cela a débuté très tôt dans le projet avec la signature de David Beckham. L'ancien international anglais a débarqué pour six mois en janvier 2012, et si son passage à Paris ne restera pas dans les annales sur le plan sportif, cela aura tout de même permis au projet de décoller. Il faut ensuite attendre 2017 pour voir une nouvelle star arriver libre. Il s'agit de Daniel Alves. Le Brésilien débarque le même été que son ami Neymar, mais deux ans plus tard il partira sans avoir marqué les esprits. Entre temps, Gianluigi Buffon avait rejoint le PSG en 2018. Mais le portier italien restera encore moins longtemps. Une saison plus tard, et après avoir plombé le club contre Manchester United, la légende transalpine retourne à la Juventus.



De quoi calmer les ardeurs du PSG qui remet toutefois ça en 2021, en frappant un double coup retentissant. Cela débute avec la signature de Sergio Ramos. Après 17 saisons au Real Madrid, le défenseur espagnol s'engage ainsi dans un tout nouveau projet, en dehors de l'Espagne pour la première fois de sa carrière. Et après une première saison catastrophique, notamment marquée par l'enchaînement des blessures, l'homme le plus capé de l'histoire de la Roja réalise un exercice bien plus abouti, bien que cela ne permette pas de passer un cap en Ligue des champions. Et quelques semaines après Sergio Ramos, c'est Lionel Messi qui débarque ! Le Barça n'a pas été en mesure de conserver La Pulga qui opte donc pour le PSG. Sa première saison à Paris est catastrophique. La seconde débute bien et aboutit même un titre de champion du monde avec l'Argentine. Mais depuis son retour du Qatar, Lionel Messi peine à convaincre à l'image de sa prestation contre le Bayern Munich. Difficile de parler de réussite pour cette opération.

PSG - Mercato : Paris prêt à dire non à Messi ? 👇 pic.twitter.com/TqAdBhohBm — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Herrera, Wijnaldum... les opportunités ratés

Néanmoins, le PSG n'a pas attiré que des stars. D'autres joueurs en fin de contrat ont débarqué à Paris ces dernières années. Et à chaque fois, sur le papier cela ressemblait à de belles affaires. A commencer par Ander Herrera. Milieu expérimenté qui s'était imposé à Manchester United, l'Espagnol débarque justement pour casser l'aspect bling-bling du PSG et apporter son côté travailleur. Néanmoins, il ne s'imposera jamais au PSG. Prêté à l'Athletic Bilbao l'été dernier, il y est même transféré définitivement cet hiver pour débloquer le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forrest.



Profil similaire, Georginio Wijnaldum débarque quant à lui en 2021, dans l'ombre de Lionel Messi et Sergio Ramos. Là aussi, sur le papier, le PSG réalise un très joli coup avec un joueur régulièrement titulaire à Liverpool et capitaine de la sélection de Pays-Bas. Un très joli CV qui ne suffira pas à s'imposer à Paris. Prêté à l'AS Roma seulement un an après son arrivée, le Néerlandais s'est gravement blessé et a raté la Coupe du monde. Il devrait ainsi revenir au PSG en fin de saison. Reste à savoir s'il sera conservé.

Ben Arfa, Diarra... le fiasco total

Enfin, le PSG a également connu deux énormes fiascos. Six mois après avoir flambé sur le mercato pour recruter Neymar et Kylian Mbappé, le PSG se retrouve totalement dépeuplé au milieu de terrain. C'est donc la priorité du mercato d'hiver 2018, mais avec le fair-play financier qui rode, le club de la capitale se retrouve dans l'obligation de tenter un coup et attire donc Lassana Diarra. Si son passage à l'OM entre 2015 et janvier 2017 avait laissé une bonne image, l'international français arrive au PSG à court de rythme après plusieurs semaines sans jouer. Résultat, après seulement 19 matches disputés avec le PSG, Lassana Diarra quittera le club un peu plus d'un an après son arrivée.



Mais si Lassana Diarra est un fiasco, que dire d'Hatem Ben Arfa ? Au cœur d'un mercato 2016 catastrophique, le PSG, qui a perdu Zlatan Ibrahimovic, se laisse tenter par l'ancien de l'OM qui sort d'une magnifique saison à l'OGC Nice où il refuse de prolonger. Néanmoins, comme le reste de sa carrière, ce choix va s'avérer être un échec total. Après une saison ratée, il est carrément mis à l'écart à partir d'avril 2017 et ne portera plus le maillot parisien tout en restant sous contrat jusqu'en 2018. Un fiasco qui se terminera au tribunal où le PSG a été condamné pour harcèlement moral. La fin d'une triste histoire.