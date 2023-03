«C’est n’importe quoi» : Mbappé au cœur de la polémique, il se lâche en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Coupable d’une grosse faute sur Haris Belkebla face à Brest (1-2) samedi, Kylian Mbappé a échappé à un carton rouge qui semblait pourtant logique. Une décision faisant polémique, alors que l’international français a permis quelques minutes plus tard au PSG de l’emporter grâce à son but. De quoi susciter la colère de Pierre Lees-Melou au coup de sifflet final.

C’est une action qui fait tache. Face à Brest ce samedi soir, Kylian Mbappé a été l’auteur d’une grosse faute sur Haris Belkebla, frappant dans la jambe de ce dernier après avoir perdu la balle, avant de lui mettre un autre coup au sol. En perdant ses nerfs, Mbappé risquait alors logiquement l’expulsion mais a finalement écopé d’un carton jaune, de quoi lui permettre de rester sur le terrain et de trouver le chemin des filets cinq minutes plus tard.

« C’est n’importe quoi sur Mbappé c’est un rouge ! »

Forcément, l’action fait polémique alors que celle-ci a pourtant été checkée par la VAR. Au coup de sifflet final, Pierre Lees-Melou s’est plaint auprès de l’arbitre assistant. « C’est n’importe quoi sur Mbappé c’est un rouge ! », a lâché le joueur de Brest, dans des images diffusées ce dimanche soir par Prime Video . « On n’a pas les images, on vous l’a déjà expliqué », lui a alors rétorqué l’arbitre assistant.

« Il a dit que c’était pas assez prononcé donc j’aimerais bien voir un vrai coup de pied alors… »