«Je veux sauver mon c**», une manœuvre désespérée au PSG ?

Désormais éliminé de la Ligue des Champions, le PSG devra se contenter de terminer le travail en championnat de France. Les hommes de Christophe Galtier sont dans une dynamique inquiétante alors que l’effectif concocté par Luis Campos a montré toutes ses limites. Daniel Riolo lui, n’a pas mâché ses mots concernant le Portugais.

Luis Campos aura-t-il l’occasion de se rattraper l’été prochain. Lors de son arrivée en juin dernier, le PSG mettait la main sur un conseiller sportif compétent, mais davantage réputé pour flairer les bons coups. Deux mercato sont passés, et l’effectif parisien est loin d’être au niveau, et semble même avoir régressé par rapport aux saisons précédentes. Surtout, le Portugais a fait de nombreuses fois parler de lui, en multipliant les appels à l’union entre les joueurs et supporters notamment.

Riolo enrage face aux « appels aux amis » de Luis Campos

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation du conseiller sportif du PSG : « Et là, qu’est-ce qu’on voit pas, chers amis, le grand barouf sorti par Luis Campos. La république des copains est de retour, enfin si elle a disparu à un moment, avec les appels aux amis. Luis Campos est franchement une personne très agréable, qui connaît le foot, avec qui il fait bon boire un café et discuter football parce que c’est un type très gentil » .

Riolo craint le pire pour les prochaines semaines concernant Luis Campos