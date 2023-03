Une star du PSG a reçu un appel fatal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente était présent en conférence de presse ce vendredi afin de divulguer sa première liste. Sans surprise, Sergio Ramos n'y figure pas après avoir annoncé sa retraite internationale, mais cela n'a pas empêché les journalistes espagnols d'enchaîner les questions sur le joueur du PSG.

Auteur d'une saison aboutie avec le PSG, Sergio Ramos pouvait légitimement prétendre à un retour en sélection. Néanmoins, l'homme le plus capé de l'histoire de la Roja avec ses 180 apparitions, a décidé de prendre sa retraite internationale comme il le révélait par le biais d'un long message diffusé sur Instagram dans lequel il confirme avoir eu une conversation avec Luis de la Fuente, nouveau sélectionneur de l'Espagne.

🚨 Mercato - PSG : Une médaille d'or puis un départ pour Mbappé ? pic.twitter.com/OMAdWiQDbc — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

«C'était un appel vidéo»

Ce vendredi, le successeur de Luis Enrique était d'ailleurs présent en conférence de presse afin de divulguer sa première liste. Et il n'a profité pour revenir sur sa conversation avec Sergio Ramos : « Ce n'était pas un appel téléphonique, c'était un appel vidéo. Nous nous sommes dit ce que nous avions à nous dire. Je n'ai rien à dire sur la lettre ».

«C'était une conversation privée»