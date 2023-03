«Va dans une autre équipe» : Ça chauffe pour Messi au PSG, il dégoupille

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour sa deuxième saison avec le PSG, Lionel Messi n’aura rien apporté de plus en Ligue des Champions. Éliminé par le Bayern Munich, le club de la capitale est encore tombé dès les huitièmes de finale. Le public du Parc des Princes pourrait faire savoir son mécontentement en sifflant certains joueurs, dont Messi. Et Jérome Rothen comprend totalement.

Un an après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, le PSG est sorti au même stade de la compétition. Cette fois, c’est le Bayern Munich qui a fait tomber le club de la capitale. Et une fois de plus, Lionel Messi n’a pas été la hauteur de l’événement. Tout juste sacré champion du monde, l’Argentin était en grande forme en première partie de saison. Mais le PSG n’a pas pu en profiter.

Lionel Messi absent des débats

Sans Kylian Mbappé pendant une heure à l’aller, Lionel Messi a semblé perdu. Et même si l’attaquant français était bien titulaire à l’Allianz Arena, Messi n’était pas plus inspiré. Résultat, le PSG est une fois de plus sorti dès les huitièmes de finale. Dimanche, Paris va retrouver le Parc des Princes pour la première fois depuis l’élimination et comme l’an dernier, certains joueurs pourraient être sifflés. Dont Lionel Messi.

Ça chauffe pour Mbappé, le PSG lâche une réponse radicale https://t.co/hWRU8vDQcG pic.twitter.com/H7QOqGT5rY — le10sport (@le10sport) March 17, 2023

«Je reste sur ma faim»