Catastrophe à Paris, le PSG attend un miracle

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, le PSG est maudit. En effet, les joueurs parisiens tombent un à un à cause de blessures. Alors que sa défense est décimée, Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse qu'il espérait voir un miracle se produire avec Sergio Ramos et son capitaine Marquinhos.

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG voit tous ses soldats rejoindre l'infirmerie. Alors que Neymar et Presnel Kimpembe ont déjà dû mettre un terme à leur saison, Sergio Ramos, Marquinhos, Nordi Mukiele, Achraf Hakimi et Carlos Soler souffrent également de pépins physiques actuellement. Ainsi, ils pourraient tous manquer le duel de ce dimanche après-midi face au Stade Rennais. A moins que...

L'infirmerie du PSG se remplie

Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Christophe Galtier a donné des nouvelles de ses joueurs blessés. Et comme il l'a avoué lui-même, le coach du PSG espère tout de même que Marquinhos, son capitaine, Sergio Ramos et Carlos Soler seront aptes à disputer le duel face au Stade Rennais ce dimanche au Parc des Princes.

«J'espère que Sergio et Marquinhos seront disponibles»