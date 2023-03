Le Real Madrid déclare la guerre au PSG, une grande annonce tombe

Thomas Bourseau

Afin de se rattraper auprès de Kylian Mbappé, le PSG penserait au transfert d’Harry Kane, au même titre que le Real Madrid. Et le coach de Tottenham laisse la porte ouverte à un départ du meilleur buteur de l’histoire du club.

Le PSG semble avoir fauté l’été dernier et n’aurait pas tenu une promesse faite auprès de Kylian Mbappé lors des discussions avec son entourage pour la prolongation de son contrat annoncée au printemps 2022 : recruter un attaquant de classe mondiale autour duquel le champion du monde pourrait tourner. De quoi l’agacer et le faire publiquement réagir sur le rôle de pivot qu’il a occasionnellement occupé cette saison.

Le PSG veut Kane pour Mbappé, le Real Madrid se lance aussi

Afin de remédier à cette situation, le conseiller football du PSG Luis Campos songerait à mettre la main sur Harry Kane dont le contrat à Tottenham expirera en juin 2024 et Mbappé verrait d’un bon oeil la venue de l’international anglais selon différents médias. Néanmoins, d’après The Daily Mail, le Real Madrid préparerait petit à petit la succession de Karim Benzema qui fêtera son 36ème anniversaire en décembre prochain et apprécierait le profil d’Harry Kane.

«Il n’y a plus rien à espérer» : Messi le fait exploser, il dégoupille sur le PSG https://t.co/LsN7PKGfoY pic.twitter.com/M1mGtVwOyn — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

«Les décisions leur appartiennent»