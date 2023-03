Messi, Mbappé, Neymar... Le PSG régale Kim Kardashian

Thibault Morlain

Ce dimanche, le PSG accueillait Rennes au Parc des Princes et le spectacle était également en tribunes. En effet, on a notamment pu voir Kim Kardiashian, ainsi que sa demi-soeur Kendall Jenner assister à cette rencontre. Et malgré la défaite du PSG, la star américaine a passé une très bonne journée.

Nouvelle défaite pour le PSG en Ligue 1. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés face à Rennes (0-2). Une rencontre durant laquelle on a pu voir certaines stars au Parc des Princes. Après Arsenal en Europa League, Kim Kardiashian est venue supporter le PSG. Accompagnée de sa demi-soeur Kendall Jenner et de son fils, la star américaine a passé une très bonne après-midi.

Kim Kardashian : « Merci au PSG d’avoir réalisé le rêve de mes enfants. » ❤️💙 pic.twitter.com/OaaQH7MAZl — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 20, 2023

« Le garçon le plus chanceux du monde... »

Et c'est sur Instagram que Kim Kardashian a partagé ses bons moments passés au Parc des Princes. Ça a notamment commencé dès l'échauffement quand Lionel Messi a salué les enfants, alors plus heureux que jamais, qui accompagnaient l'ex-femme de Kanye West. Puis, le fils de Kim Kardiashian a eu le droit à un appel en Facetime avec... Neymar. « Le garçon le plus chanceux du monde en Facetime avec Neymar pour lui souhaiter une guérison rapide », a-t-on pu lire.

« Ça ne pouvait pas être plus cool que ça »