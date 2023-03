PSG - Messi : Il a allumé la mèche, le feuilleton touche à sa fin

Thomas Bourseau

Entre Lionel Messi et le PSG, le divorce pourrait prochainement être prononcé. Une situation qui permet au FC Barcelone de se frotter les mains au vu des témoignages de l’entraîneur et de certains joueurs concernant l’éventuel retour de l’Argentin qui serait susceptible de se laisser convaincre…

Comme la saison passée, Lionel Messi ne parvient pas à se montrer régulièrement décisif et à prendre le jeu à son compte au PSG. Et ce, bien que le septuple Ballon d’or y était brillamment parvenu au cours de la première partie de saison avant la Coupe du monde au Qatar. Et maintenant ? Lionel Messi a été sifflé par le Parc des princes dimanche face à Rennes (0-2) comme ce fut le cas en 2022 face à Bordeaux après l’échec en Ligue des champions face au Real Madrid.

Sifflé au PSG, Messi est attendu à Barcelone

Le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que les discussions entre le PSG et le clan Messi se poursuivaient pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Mais ces dernières heures, il est question dans la presse d’un manque d’unanimité au Paris Saint-Germain pour une telle éventualité comme L’Equipe l’a souligné. Ces dernières semaines, Xavi Hernandez qui n’est autre que l’entraîneur du FC Barcelone avait déroulé le tapis rouge à l’Argentin en affirmant que le Barça était sa maison. Depuis, le défenseur Ronald Araujo a lui aussi validé l’idée d’un retour de Messi au Camp Nou, au même titre que Sergi Roberto qui a même défendu un Messi conspué par le Parc des princes.

Messi penserait de plus en plus au Barça