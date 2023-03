Zidane - Mercato : Une guerre éclate au PSG

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Zinedine Zidane a recalé le PSG avant l'intronisation de Christophe Galtier à Paris. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi pousserait en interne pour que le Ballon d'Or 98 rejoindre le Parc des Princes, et ce, même si certains membres de la direction rouge et bleu ne voudraient plus entendre parler de lui.

A la fin de la dernière saison, le Qatar rêvait d'envoyer Zinedine Zidane sur le banc du PSG. Mais, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Ballon d'Or 98 a refusé de poser ses valises à Paris. Le PSG s'est donc rabattu sur Christophe Galtier pour remplacer Mauricio Pochettino.

Mercato - PSG : Une ouverture se confirme dans le dossier Zidane ! https://t.co/H0dalJz4Si pic.twitter.com/I1gcHUkkh6 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Al-Khelaïfi pousse pour attirer Zidane vers le PSG

Alors que Christophe Galtier est à la peine depuis le début de l'année 2023, le PSG penserait à s'en séparer, et ce, même s'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à revenir à la charge pour Zinedine Zidane. Toutefois, ce choix ne ferait pas l'unanimité au PSG, loin de là.

Zidane ne fait pas l'unanimité au PSG

Selon les informations de Rudy Galetti, Nasser Al-Khelaïfi pousserait en interne pour relancer le dossier Zinedine Zidane. Toutefois, certains membres de la direction du PSG seraient contre le recrutement du technicien français. Reste à savoir si le président parisien sortira vainqueur de ce bras de fer pour Zinedine Zidane.