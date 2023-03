Skriniar, Zidane, OM... Toutes les infos mercato du 25 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Varane prêt à faire son retour au RC Lens ?

Après avoir pris sa retraite internationale, Raphaël Varane s'interroge désormais sur la fin de sa carrière. Et dans une interview accordée à GQ, le défenseur aux 93 sélections avec l'équipe de France dévoile le nom des trois équipes dans lesquels il pourrait tirer sa révérence : « Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens ».



Le retour de Zidane, ce n'est pas pour tout de suite

Toujours libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane espérait probablement prendre la succession de Didier Deschamps qui a finalement prolongé... jusqu'en 2026. Par conséquent, le poste de sélectionneur de Bleus est bloqué, ce qui pourrait précipiter son retour en club. Néanmoins, selon la Gazzetta dello Sport , ce n'est pas la tendance actuelle. Et pour cause, son fidèle adjoint David Bettoni ayant pris les rênes du FC Sion, Zinedine Zidane pourrait bien différer son retour sur un banc.



Enzo Le Fée ouvre la porte à un transfert

Dans une interview accordée à L'EQUIPE , Enzo Le Fée, dont le nom a circulé du côté de l'OM ces derniers mois, reconnaît qu'il est prêt à quitter le FC Lorient dès cet été : « Oui, clairement. Je n'ai jamais voulu quitter le FCL par la petite porte. On réalise une très belle saison et je sais que ces derniers mois sont très importants aussi si je veux aller dans un gros club. Comme j'ai un profil tourné vers le collectif, je sais que si je suis bon, mon équipe le sera aussi. Je veux vraiment franchir un cap et j'essaie de tout mettre en œuvre pour être préparé si ça arrive ».



