Mbappé et les Bleus le font enrager, il veut prendre sa revanche

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battue en quart de finale de la dernière Coupe du monde par l’équipe de France, l’Angleterre faisait partie des favoris. Titulaire ce jour-là, Harry Maguire n’a toujours pas digéré cette élimination. Le défenseur de Manchester United, déjà focalisé sur l’avenir, assure qu’il s’agira d’un « échec » si les Three Lions ne gagnent pas le prochain Euro.

En décembre dernier, l’équipe de France a réalisé un immense parcours lors de la Coupe du monde au Qatar. C’est au terme d’une finale exceptionnelle que les Bleus se sont inclinés face à l’Argentine de Lionel Messi, une défaite encore difficile à digérer pour l’équipe de France qui était revenue au score à deux reprises. Malgré la douleur de ce revers, l’aventure des hommes de Didier Deschamps n’est pas prête d’être oubliée.

Maguire est toujours affecté par l’élimination

Notamment le quart de finale face à l’Angleterre. Face à l’une des meilleures nations du monde, les Bleus l’ont emporté en fin de match grâce à Olivier Giroud. Une défaite qui ne passe toujours pas pour les Three Lions , persuadés que leur génération irait au bout de cette Coupe du monde. Harry Maguire, l’un des cadres anglais, compte bien prendre sa revanche sur les Bleus de Kylian Mbappé dès l’Euro 2024.

Mbappé fait passer un message au PSG, c'est validé en équipe de France https://t.co/mPCahzMkd6 pic.twitter.com/lBIJn6L0Nd — le10sport (@le10sport) March 25, 2023

«Si nous ne gagnons pas le tournoi, ce sera un échec»