Surprise sur le mercato, le PSG est déjà fixé

Pour éventuellement remplacer Christophe Galtier, le PSG activerait plusieurs pistes et un tout nouveau profil est disponible en la personne de Julian Nagelsmann. Cela ne devrait cependant rien donner, explications.

Certes, le Bayern Munich n’a perdu aucune de ces confrontations en Ligue des champions cette saison et n’a encaissé que deux buts face au Viktoria Plzen malgré le fait d’avoir croisé le FC Barcelone, l’Inter et le PSG sur sa route. Cependant, le champion d’Allemagne est deuxième de Bundesliga à une longueur du Borussia Dortmund et le comité de direction bavarois n’en est pas satisfait.

Nagelsmann viré, le bourreau du PSG est-il une possibilité ?

Julian Nagelsmann en a donc fait les frais et a été démis de ses fonctions d’entraîneur ces dernières heures. Thomas Tuchel l’a remplacé et est contractuellement lié au club jusqu’en 2025. Se pourrait-il que le style de management de Nagelsmann plaise aux dirigeants du PSG pour l’après-Christophe Galtier ?

Nagelsmann s’est froissé avec des stars du Bayern et refuserait de vivre la même chose au PSG