Zidane : Ses trois menaces pour le PSG

L’avenir de Christophe Galtier à long terme au PSG étant assez incertain, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance pour le remplacer. Thomas Tuchel, nommé au Bayern Munich, n’est plus une menace, mais il y a d’autres prétendants qui pourraient potentiellement barrer la route à Zidane.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos et Christophe Galtier seront, sauf catastrophe industrielle en cette fin de saison, toujours en place au PSG la saison prochaine. Pourtant, la piste menant à Zinedine Zidane continue d’être évoquée avec insistance, d’autant que l’ancien entraîneur du Real Madrid est libre et prêt à reprendre du service.

Tuchel s’éloigne du PSG

Thomas Tuchel apparaissait ces dernières semaines comme étant la principale menace pour Zidane si le poste d’entraîneur venait à se libérer au PSG, mais l’Allemand vient de prendre le poste de Julian Nagelsmann au Bayern Munich. Il faudra néanmoins se méfier de trois autres profils…

Mourinho, Motta… Les autres options

Ce n’est plus un secret pour personne, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi souhaitait venir Thiago Motta l’été dernier, et cette piste pourrait donc naturellement revenir à l’ordre du jour lorsqu’il s’agira de changer d’entraîneur. Par ailleurs, ces derniers jours, les noms de José Mourinho (AS Rome) et Antonio Conte (Tottenham) sont revenus avec insistance pour le PSG. Voilà donc les profils qui menacent encore Zidane.