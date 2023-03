Transferts - PSG : Feu vert pour ce gros coup à 0€

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La prochaine période de mercato estival s’annonce d’ores et déjà agitée pour le PSG, qui multiplie les pistes afin d’améliorer son effectif et corriger le tir de cette saison ratée. Adrien Rabiot est annoncé en contact avec son club formateur, et le milieu de terrain français confirme en ouvrant la porte à un retour au PSG.

À quoi faut-il s’attendre pour le visage du PSG la saison prochaine ? Déjà éliminé de la Coupe de France et sorti dès le stade des 8es de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale va devoir apporter du changement à son effectif afin d’être plus compétitif l’an prochain. Luis Campos, nommé conseiller sportif du PSG l’été dernier et largement pointé du doigt pour son recrutement, tentera donc de rectifier le tir, et il semblerait qu’il ait déjà en tête de rapatrier un ancien titi au Parc des Princes.

Mbappé est impliqué dans une projet colossal... loin du PSG ! https://t.co/HZbzGU8PzK pic.twitter.com/qmSefuIH49 — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

Le PSG discute avec Rabiot

Comme l’a récemment annoncé Média Foot , le PSG aurait intensifié les négociations depuis quelque temps avec Adrien Rabiot. Le milieu de terrain français, âgé de 27 et issu du centre de formation du club de la capitale, arrivera au terme de son contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, et ce dossier serait même « très chaud » pour le PSG à en croire les révélations de Média Foot. Mais qu’en est-il dans l’esprit de Rabiot, le principal intéressé ? Pourrait-il vraiment envisager un retour aux sources, lui qui avait claqué la porte fâché avec la direction du PSG en 2019 ?

« Je laisse les options ouvertes »