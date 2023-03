Mercato - PSG : Juve-Paris, décryptage des phrases de Rabiot sur son avenir

Alexandre Higounet

Adrien Rabiot a accordé une interview en milieu de semaine au quotidien sportif Tuttosport, au cours de laquelle il évoque la question de son avenir, lui qui arrive en fin de contrat avec le club bianconero. Rabiot peut-il décider de quitter la Juve pour rejoindre le PSG ? Décryptage des mots du milieu de terrain tricolore

Interrogé par le quotidien sportif italien Tuttosport , Adrien Rabiot s’est exprimé au sujet de son avenir, lui qui est pour l’instant en fin de contrat avec la Juve, donc disponible à coût zéro sur le marché des transferts : « Dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme. Il y a la possibilité de partir mais aussi la possibilité de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais un bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur. Il m'a également aidé en deux ans et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout cela est important pour me sentir bien et faire le bon choix pour mon avenir ».

Rabiot, Messi, Ounahi... Toutes les infos mercato du 18 mars https://t.co/wFCRqgeVrt pic.twitter.com/sezYEKBBrb — le10sport (@le10sport) March 18, 2023

Le contexte de la Juve lui permet de s’épanouir, mais…

Pour Rabiot, dont le statut de joueur libre pourrait constituer un profil intéressant pour le PSG, qui cherche à densifier son milieu de terrain avec des éléments dans son registre, on comprend qu’il existe une réelle hésitation à ce jour, que l’on peut décrypter à travers ses propos dans Tuttosport . D’un côté, il apparaît clair que le milieu de terrain français a envie de prolonger à la Juve, car il y a trouvé son équilibre et un contexte parfait pour son épanouissement sportif, à l’image de sa saison actuelle. Aussi, à l’inverse de ce que pourrait laisser penser sa situation de joueur libre à trois mois de la fin de son contrat, Rabiot n’a pas obligatoirement tranché en faveur d’un départ.

Pourquoi l’option reste ouverte pour le PSG

Mais dans le même temps, la situation actuelle du club bianconero, complètement distancé au classement et dont la sanction lourde qu’il a subie bloque toute perspective de Ligue des champions, freine obligatoirement Rabiot dans ses ardeurs. Peut-il prendre le risque de prolonger durablement à la Juve, à l’avenir sportif incertain, alors qu’avec la saison qu’il est en train de réaliser, il voit s’ouvrir devant lui la perspective de recevoir des offres XXL des plus grands clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain ? Toute la question est là. Autant d’éléments qui permettent d’émettre l’hypothèse qu’à ce jour, Rabiot n’a pas encore tranché pour son avenir. Pour le PSG, l’option Rabiot apparaît donc bel et bien d’actualité.