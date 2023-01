Mercato - PSG : Une offre bientôt dégainée pour Rabiot ?

Arnaud De Kanel

Récent finaliste de la Coupe du monde avec l'équipe de France, Adrien Rabiot serait pisté par le PSG en vue d'un retour dans la capitale. Or, le milieu de terrain de la Juventus aurait convaincu les dirigeants italiens qui pourraient donc lui transmettre une offre de prolongation dans les semaines à venir.

Entre Adrien Rabiot et le PSG, l'histoire n'est peut-être pas terminée. En effet, depuis plusieurs mois, la rumeur d'un retour du Duc dans la capitale prend de l'ampleur. De plus, son contrat avec la Juventus expirera en juin prochain et le PSG aimerait en profiter. Mais les Turinois seraient prêts à tout pour le retenir.

Allegri sous le charme de Rabiot

À la Juventus, Adrien Rabiot a mis tout le monde d'accord depuis le début de saison. À commencer par son entraineur, Massimiliano Allegri, qui en est devenu un fan inconditionnel. D'après les informations de L'Équipe , sa volonté est claire : prolonger Rabiot. Le technicien italien pourrait obtenir ce qu'il veut.

La Juve va passer à l'attaque pour Rabiot