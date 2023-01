Mercato : Annoncé au PSG, Rabiot prend une décision retentissante

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot peut techniquement s’engager avec un nouveau club depuis le 1er janvier dernier et dans on entourage on aimerait bien le voir revenir au Paris Saint-Germain. Il devrait pourtant rester à la Juventus au moins jusqu’en juin prochain, alors que la Premier League semble toujours l’attirer.

Parti dans des circonstances particulières en 2019, Adrien Rabiot pourrait faire son grand come-back au PSG. C’est en tout cas ce que souhaiterait Véronique Rabiot à en croire les médias italiens, qui assurent que des contacts auraient eu lieu tout de suite après le départ de Leonardo en fin de saison dernière.

Rabiot va rester à la Juventus cet hiver

Pourtant, Adrien Rabiot devrait rester à la Juventus… au moins pour le moment ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la Juve avait sérieusement songé à le vendre dès ce mercato de janvier, mais après des échanges avec le joueur et ses représentants il a finalement été décidé qu’il restera jusqu’à la fin de la saison.

Une proposition de prolongation qui tient toujours

Le quotidien nous apprend que la Juventus n’aurait toujours pas abandonné l’espoir de prolonger le milieu de terrain de 27 ans. L’offre serait toujours la même, puisqu’elle tournerait autour d’un salaire fixe de 7M€ plus bonus, ce qui devrait atteindre ou même légèrement dépasser les 8M€. Toutefois, on ne connaît toujours pas la durée du contrat que la Juventus souhaiterait proposer à Rabiot.

Véronique Rabiot aurait sondé la Premier League