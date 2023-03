Messi vers la sortie, le PSG est prévenu

La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone affiche son souhait de rapatrier Lionel Messi dans son antre. De son côté, le PSG envisage toujours prolonger le champion du monde argentin qui est en fin de contrat en juin prochain. Une tâche difficile pour les dirigeants de la capitale puisque de nombreuses figures blaugrana prennent la parole tour à tour pour témoigner de leur amour envers la Pulga.

Si Nasser Al-Khelaïfi a annoncé vouloir prolonger Lionel Messi lors d’un entretien avec le journal espagnol Marca , le PSG semble malgré tout en mauvaise posture dans le dossier. En effet, le FC Barcelone espère bien mettre la main sur l’Argentin cet été. Ce dimanche, lors de la Kings League (la compétition de football à sept fondée par Gerard Piqué), les 92000 personnes qui ont rempli le Camp Nou ont scandé des « Messi, Messi » avec Joan Laporta, présent au stade. Mais le président du club blaugrana n’est pas le seul à vouloir le retour du numéro 30 parisien.

« Il faudra tout faire pour qu’il revienne »

Après l’événement, et dans des déclarations pour le média RAC1 , Victor Font, ancien candidat à la présidence du FC Barcelone et deuxième à l'élection de 2021 avec plus de 16000 voix, s’est également montré partisan du retour de Messi dans le club catalan : « Si Xavi le veut, et il y a deux ans il le voulait, il faudra tout faire pour qu’il revienne. Il semble que les deux parties se sont rapprochées petit à petit, le plus important est la question économique » a lâché Font.

