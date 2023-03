PSG : Le clan Messi dit tout, la donne a changé pour son mercato

Thomas Bourseau

Pourtant emballé par l’idée de rester au PSG au moment du Mondial au Qatar, Lionel Messi serait revenu sur sa position à la suite du revers face au Bayern Munich en Ligue des champions. Tout serait à présent possible selon son entourage.

En un rien de temps, tout a basculé. C’est en effet ce que The Athletic a fait savoir ces dernières heures. Le Parisien et Fabrizio Romano avaient affirmé en décembre 2022 qu’un accord de principe avait été trouvé entre le PSG et le clan Lionel Messi pour une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain. Le10sport.com vous affirmait le 18 février dernier que les discussions se poursuivaient entre les différentes parties, mais le vent aurait tourné.

La volonté de Messi de rester au PSG aurait changé après le fiasco du Bayern

Contactées par The Athletic, des sources proches de Lionel Messi ayant souhaitées rester anonymes ont fait un point sur le feuilleton Lionel Messi. Avant la finale de la Coupe du monde le 18 décembre dernier, l’Argentin aurait voulu rester au PSG. A présent, et après la nouvelle désillusion européenne vécue face au Bayern Munich en Ligue des champions, la donne aurait changé.

L’entourage de Messi affirme que tout est possible