Messi : Le PSG face à un drôle de dilemme…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir signé Lionel Messi, le PSG se retrouve face à une question centrale : faut-il conserver la star argentine ? A bientôt 36 ans, la Pulga n’est plus le joueur hors-norme qu’il était. Pour autant, difficile de se séparer d’un tel joueur, même s’il est moins performant. Luis Campos est face à un drôle de dilemme.

Alors que Cristiano Ronaldo a mis les voiles en direction du Golfe (Al Nassr/Arabie Saoudite), son éternel rival Lionel Messi continue d'exister sur la scène européenne, sous les couleurs du PSG. Un club dans lequel il tente d'apporter toute sa magie, avec plus ou moins de réussite. Si ses statistiques parviennent parfois à le sauver, difficile de ne pas voir qu'il est moins performant qu'au Barça. Et sa prolongation de contrat devient un sujet.

Business is business

Le PSG pourrait penser au côté financier avant le sportif. Renouveler une dernière fois Lionel Messi permettrait au club de la capitale d'engranger quelques millions d'euros en termes de communication mais aussi de maillots. La star argentine, qui est arrivée en 2020 à Paris, pourrait penser à retirer ses crampons au PSG. Ce qui donnerait au Paris Saint Germain une belle image, celle du club dans lequel Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, a pris sa retraite. Tout bénéfice pour les propriétaires qataris.

Mercato - PSG : Une perte de 90M€, Messi à la rescousse ? https://t.co/8ZARy0qkbP pic.twitter.com/cqGvDlgK6z — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Sur le plan sportif

A 35 ans, il faut le dire, le niveau de Lionel Messi commence à baisser de saison en saison. A son âge, c'est logique après une carrière au sommet. Si le Paris Saint Germain le prolonge ça sera jusqu'à la fin de sa carrière, il prendra donc sa retraite dans le club de la capitale. Il est clair que sur le plan sportif, il y a très peu à en tirer mis à part son expérience professionnelle et une place de cadre dans le vestiaire. Sur le terrain, Messi est certes buteur et décisif mais ses prestations ne sont plus celles qu'il avait au Barça.

Un possible retour au Barça

Lionel Messi aurait une idée derrière la tête, celle de retourner au Barça en cas d'échec des négociations ou de revers de dernière minute au Paris Saint Germain. Selon Radio Catalunya , Messi communique actuellement avec Xavi, ce dernier aurait eu l'aval de son vestiaire et du staff technique. Messi, de son côté, aurait demandé à son père, son agent, d'ouvrir les pourparlers avec Joan Laporta dans l'optique de retourner au Barça dès cet été. Selon plusieurs sources locales, une deuxième rencontre entre le clan de Messi et le FC Barcelone aura bientôt lieu. Messi aurait demandé à ce que d'avantages de réunions entre les deux parties soient organisées afin de voir s'il yaurait possibilité de retrouver la Catalogne cet été.

Pourquoi le renouveler serait une mauvaise idée ?