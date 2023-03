Le PSG a signé un phénomène, il annonce la couleur

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En juillet dernier, alors qu’il était encore inconnu du grand public, Warren Zaïre-Emery signait son tout premier contrat professionnel avec le PSG. Le jeune milieu de terrain est désormais lié jusqu’en 2025 avec son club formateur, et il raconte cette fameuse signature qui a propulsé sa jeune carrière au plus haut niveau.

Issu du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery est l’un des rares titis à être parvenu à se faire une place en équipe première. Le jeune milieu de terrain, âgé de 17 ans, avait signé en juillet dernier son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en 2025. Un souvenir marquant à ses yeux.

« Beaucoup de travail »

Dans un entretien accordé à PSG TV, Zaïre-Emery a évoqué le moment de cette signature de son premier bail professionnel : « Je suis très heureux de signer ce contrat. Je sais qu’il y aura beaucoup de travail après ça et je continue à le faire aujourd'hui, tous les jours. Que ce soit à l’entrainement ou en-dehors », confie le jeune joueur du PSG.

Zaïre-Emery ambitieux au PSG