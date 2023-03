Mercato - PSG : Si Lionel Messi veut partir…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A quelques semaines de la fin de son contrat avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore tranché sur son avenir. Le 10 Sport a réuni plusieurs éléments d’informations pour faire le point sur ce dossier chaud du moment. L’espoir de voir l’Argentin rester en France et poursuivre à Paris existe. Mais il ne sera pas, non plus, la grande priorité de l’été… Explication.

Concentré sur la fin de saison 2022-2023, le PSG veut éviter un exercice catastrophe. Sorti de la Ligue des Champions comme de la Coupe de France, il ne reste que la Ligue 1 pour « sauver » le premier opus de l’ère Galtier/Campos. Comme indiqué par le10sport.com , le duo garde toutefois la confiance de l’actionnaire qatari. Doha s’est lancé le défi de construire une équipe capable de gagner la Ligue des Champions sous trois ans et non dès la première saison. Luis Campos et Christophe Galtier, sauf cataclysme, devraient donc poursuivre leur mission la saison prochaine.

Avec Messi ?

Parmi les autres points importants, il y a bien évidemment le dossier Messi. Comme révélé le 18 février dernier, le PSG ne change pas de cap concernant ses stars. Lionel Messi, comme Sergio Ramos, font partie des plans parisiens pour la saison prochaine. Luis Campos est à pied d’œuvre, avec les entourages respectifs de l’Argentin comme de l’Espagnol, pour les conserver. Et concernant Lionel Messi, le PSG a déjà bien avancé sur sa proposition pour permettre au Ballon d’Or de rester…

«Peut-être le dernier match», l’incroyable confidence de Messi https://t.co/NFrBTrRzYx pic.twitter.com/4YRGNNbU7T — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

La porte est ouverte

Depuis plusieurs mois, le PSG a une position très claire vis-à-vis de Lionel Messi. Le souhait est de conserver la star argentine. Mais d’après nos sources, si le champion du monde émet la volonté de regarder ailleurs, Paris ne fera pas le forcing pour le retenir. L’objectif est de suivre ce que veut le joueur. En clair : si Messi veut partir, il peut. S’il veut rester, il restera. La porte est ouverte mais il a la possibilité de la refermer. Avec cette position, Paris se range clairement derrière Kylian Mbappé, la pièce centrale de son projet. Rien ne semble plus important que le Français désormais. Pas même Lionel Messi…