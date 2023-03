Le PSG annonce une révolution, il dénonce une mascarade

Thomas Bourseau

Ex-joueur du PSG et proche de la direction du club, Jérôme Rothen note des incohérences folles entre le discours de Nasser Al-Khelaïfi sur la fin de l’ère des strass et des paillettes l’été dernier et la volonté assumée du président du PSG de prolonger les vieux briscards que sont Lionel Messi et Sergio Ramos à présent.

Le 21 juin 2022, Le Parisien publiait une interview de Nasser Al-Khelaïfi dans laquelle le président du PSG affirmait vouloir mettre un terme à l’ère des strass et des paillettes au sein du club de la capitale après les venues successives de stars à l’été 2021 et lors des saisons précédentes. Le président Al-Khelaïfi justifiait ainsi la nomination de Luis Campos en tant que conseiller football par ce changement de politique sportive.

Al-Khelaïfi révèle vouloir prolonger Messi et Ramos, Rothen explose

Mais finalement, le PSG semble toujours être en quête de stars au vu des pistes activées sur le mercato et Nasser Al-Khelaïfi a même affirmé à Marca la semaine dernière que le projet actuel du PSG serait de prolonger les contrats de Lionel Messi et de Sergio Ramos, qui pourraient être agents libres cet été si leurs situations demeuraient les mêmes. De quoi faire sortir de ses gonds Jérôme Rothen. L’ancien joueur du PSG s’est déjà offusqué sur les antennes de RMC à plusieurs reprises du non-sens que serait une prolongation de Lionel Messi pour le bien du projet sportif du PSG.

«Le projet n’est pas celui qui a été vendu il y a un an»