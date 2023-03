Le PSG offre un pont d’or à une star, sa réponse est connue

Thomas Bourseau

Toujours en quête de renforts, le PSG penserait sérieusement à Marcus Rashford et aurait même formulé une offre contractuelle alléchante à l’enfant de Manchester United. Ce dernier ne douterait pas et lierait son avenir aux Red Devils.

En août dernier, avec le départ d’Arnaud Kalimuendo pour le Stade Rennais, deux noms ont circulé dans la presse pour succéder au Français au PSG. L’Équipe et RMC Sport évoquaient les pistes Rafael Leao et Marcus Rashford. Et selon toute vraisemblance, ces options seraient toujours étudiées par le comité de direction du PSG pour l’été 2023.

Le PSG a soumis une offre folle à Rashford

C’est d’ailleurs l’information communiquée par The Athletic ces dernières heures concernant le cas Marcus Rashford. Le média britannique évoque même une volonté du PSG de tenter sa chance après avoir essuyé un énorme refus de la part de Rashford l’été dernier alors que le Paris Saint-Germain lui promettait un contrat en or avec un salaire hebdomadaire de 455 000€.

Rashford construit une maison à Manchester et veut s’y installer un moment