Transfert à 10M€ à l'OM, c’est l’incompréhension totale

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a quelque peu renouvelé son secteur offensif. Tandis que Luis Suarez a été envoyé à Almeria, le club phocéen a surtout vendu Bamba Dieng à Lorient et dans le même temps, c’est Vitinha qui a été recruté dans le cadre du plus gros transfert de l’histoire de l’OM. Une opération pas vraiment comprise aujourd’hui…

Proche de quitter l’OM pour l’OGC Nice au mercato estival, Bamba Dieng est finalement resté. Mais son transfert n’était que partie remise. En effet, le club phocéen a fini par vendre l’attaquant sénégalais durant le mois de janvier. Dieng s’est alors envolé pour Lorient et dans le même temps, l’OM a recruté Vitinha. Acheté à Braga pour 32M€, le Portugais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de Marseille.

Panique à l’OM, il peut claquer la porte https://t.co/UbLti9Eyfn pic.twitter.com/hlipkRDCg7 — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

« Est-ce qu’il y avait un intérêt à court terme de vendre Dieng ? »

Le fait est que depuis son arrivée à l’OM, Vitinha joue peu. De quoi susciter certaines incompréhensions. C’est notamment le cas chez le journaliste de Football Club de Marseille , Nicolas Filhol : « Lorsque je vois le niveau de Vitinha et son utilisation, est-ce qu’il y avait un intérêt à court terme de vendre Dieng 10 millions pour le recruter contre le triple de cette somme ? Je ne suis pas sûr ».

« Je suis un peu sceptique »