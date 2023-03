La star de l’OM régale à l’étranger et pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Auteur de 16 buts toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison, Alexis Sanchez a été convoqué avec la sélection chilienne lors de cette trêve internationale. Alors que le Chili était opposé au Paraguay en match amical (3-2), l’attaquant âgé de 34 ans, remplaçant au coup d’envoi, est entré à la mi-temps. Auteur l’égalisation et impliqué sur le troisième but de son équipe, El Nino Maravilla a fait passer un message à ses coéquipiers après la rencontre et notamment à Paulo Diaz.

Avant la trêve internationale, l’OM est allé chercher un succès important sur la pelouse du Stade de Reims (1-2), qui restait sur une série de 19 matchs sans défaite. Une victoire obtenue grâce à Alexis Sanchez, auteur d’un doublé lors de cette rencontre. El Nino Maravilla a ensuite quitté Marseille pour rejoindre la sélection chilienne.

Sanchez buteur avec le Chili

Le Chili affrontait le Paraguay en match amical, dans la nuit de lundi à mardi, et Alexis Sanchez quant à lui était remplaçant au coup d’envoi. L’attaquant de l’OM est entré à la mi-temps, alors que son équipe était menée au score. Auteur de l’égalisation, Alexis Sanchez a également été impliqué sur le but contre son camp d’Antony Silva dans les dernières secondes de la rencontre, qui a offert la victoire au Chili. Satisfait du résultat, l’international chilien avait tout de même un message à faire passer après la rencontre, notamment à son coéquipier Paulo Diaz, expulsé à la 81e minute.

« Quand le Chili perd la tête et commence à se disputer et à se battre, nous sommes dans le pétrin »