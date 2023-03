OM : Un transfert retentissant provoqué par le PSG, l’incroyable scénario

La rédaction

Et si un échange OM-PSG avait lieu cet été ? Pas directement entre les deux clubs mais avec un club turc. Mauro Icardi revit depuis qu'il a posé ses valises en Turquie, dans le club de Galatasaray. En 14 matchs de Super Lig, il a marqué 14 buts et délivré 6 passes décisives, dépassant son meilleur total avec le PSG (14 buts et passes décisives en 2020). Mais l'Italien devrait revenir à Paris et Galatasaray serait intéressé par Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez est arrivé à l'Olympique de Marseille cet été, en provenance de l'Inter Milan dans le costume de superstar. Malheureusement pour lui et pour l'OM, sa présence n'a pas permis aux olympiens de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En 25 matchs de Ligue 1, le Chilien a marqué 12 buts et réalisé une passe décisive.

Marseille veut le garder

Selon les informations du Phocéen , l'Olympique de Marseille devrait rencontrer les représentants d'Alexis Sanchez en juin prochain pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat. Pour rappel, le Chilien est lié à l'OM jusqu'en juin 2023 et la crainte de le voir partir libre grandit. D'autant que certains prétendants pointent le bout de leur nez.

Ça chauffe pour ce transfert à 9M€, l'OM est passé à l'action https://t.co/STbDmksgHW pic.twitter.com/l6RuFkRRvF — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

L'avenir de Sanchez dicté par Icardi ?