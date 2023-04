Messi va quitter le PSG, il jette un froid

La rédaction

En fin de contrat dans un peu plus de 2 mois, Lionel Messi ne s’est toujours pas prononcé sur son avenir. Le numéro 30 du PSG semble de plus en plus proche d’un départ libre en juin prochain. Mais si ce dernier n’est pas encore officiellement acté, beaucoup se demandent où évoluera l’Argentin la saison prochaine ? Yaya Touré lui, s’est exprimé quant à un potentiel retour de La Pulga à Barcelone.

Coéquipiers entre 2007 et 2010 au sein d’un FC Barcelone dominateur en Europe, Yaya Touré et Lionel Messi se connaissent bien. Et comme chaque ancien coéquipier de l’Argentin au sein du club Blaugrana , l’Ivoirien sait à quel point le septuple Ballon d’Or est demandé au Barça. En témoigne ce mercredi soir, les chants des supporters catalans, qui ont scandé le nom de Messi lors de la 10ème minute du Classico face au Real Madrid (défaite 0-4). Interrogé par le journal Marca , Yaya Touré s’est confié sur la possibilité d’un retour de l’enfant prodige en Catalogne, alors que ce dernier n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG.

PSG : Messi a un problème pour son mercato https://t.co/aY2wUKWCsO pic.twitter.com/VoqsMPwr18 — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Yaya Touré serait « surpris » d’un retour de Lionel Messi au Barça

L’ancienne gloire de Manchester City déclare : « Si c’est le cas (un retour de Messi à Barcelone ndlr), je serais surpris, mais bon… Dans le football, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Tout ce que Messi a fait au cours de sa carrière est impressionnant. Il a tout fait, y compris gagner la dernière Coupe du Monde. De ce que je lis dans la presse, je ne sais pas s’il va rester à Paris ou s’il va revenir » .

Messi va « terminer sa carrière » à Barcelone selon Yaya Touré