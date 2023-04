Mbappé a réclamé son arrivée, il agace au PSG

Axel Cornic

Proche de Kylian Mbappé et de son entourage depuis l’AS Monaco, Luis Campos a intégré les projet QSI dans un rôle très proche de celui de Leonardo, même s’il en pas le nom. Sauf que son travail au Paris Saint-Germain n’a pas vraiment convaincu jusqu’à maintenant, avec un notamment un mercato raté... et une communication qui ne semble pas plaire à tout le monde.

En lâchant Mauricio Pochettino et Leonardo, les dirigeants du PSG ont décidé de miser sur un duo qui a prouvé sa valeur par le passé avec Luis Campos et qui Christophe Galtier. Un pari raté pour le moment, puisque rien n’est allé comme prévu et si l’entraineur est menacé, le dirigeant portugais est également très critiqué.

PSG : Galtier sauvé sur le fil ? https://t.co/ez9l4NaaQ1 pic.twitter.com/3Vqf560K1c — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Une première ratée

Dès l’automne 2022, plusieurs médias dont Foot Mercato et Le Parisien évoquaient des premières tensions autour de Luis Campos, avec un départ qui semblait déjà possible. Les résultats du PSG en Ligue des Champions et en Ligue 1 n’ont en rien arrangé les choses, puisque le Portugais ne semble plus être intouchable, même si nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’il garde la confiance des propriétaires.

Au PSG, Campos ne fait plus l’unanimité