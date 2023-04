Panique à l'OM, il confirme les doutes sur son avenir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour sa première saison sur le banc de l’OM, Igor Tudor donne satisfaction. Son style de jeu plaît et pour le moment, les résultats sont assez cohérents, malgré la déception en Coupe de France. Pablo Longoria lui a réaffirmé sa confiance et assure qu’il veut le voir rester. Interrogé sur cette déclaration de son président, Igor Tudor est resté assez flou sur son avenir.

Arrivé à l’OM l’été dernier pour remplacer Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des débuts compliqués avec Marseille. Depuis, le technicien croate a inversé la tendance et même s’il y a eu des contre-performances frustrantes sur la saison, l’OM est globalement satisfait de son travail. A commencer par Pablo Longoria, le président, qui aimerait le voir rester la saison prochaine sur le banc de l’OM.

Longoria veut voir Tudor rester

« J’aimerais bien. (Sourire.) On a compris que, ce qu'il nous a donné, c'était la direction qu'on voulait prendre. On voulait élever notre niveau de discipline, de rigueur, d'exigence. Pas seulement dans la sphère sportive, mais aussi dans toutes les strates du club. Si on veut pérenniser un projet, il faut une institution forte, sinon tu n'es pas crédible. Ce point était très important. J'aimerais bien donner de la continuité, pas seulement sur le modèle de jeu, mais sur l'aspect de l'exigence, du respect des règles et de l'autorité. Je dis j'aimerais, car je n'ai pas de boule de cristal pour lire l'avenir. Mais je suis très content de son travail. J'espère qu'il est aussi content que moi et nous ne devons pas seulement analyser les derniers résultats, car il faut prendre de la hauteur. Je suis très « remerciant » envers Igor Tudor pour ce qu’il accomplit », a déclaré Pablo Longoria dans un entretien accordé au Figaro .

«Je ne veux pas parler du futur»