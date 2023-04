Mbappé : La folle prédiction du Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour protester contre une vidéo publiée sur les réseaux sociaux sans son consentement, Kylian Mbappé a publié un long message sur les réseaux sociaux. Très sévère à l'égard de son club, le PSG, le joueur français a été jugé en Espagne. La presse étrangère en a profité pour remettre au goût du jour un entretien de Florentino Perez, président du Real Madrid.

Les récentes tensions entre Kylian Mbappé et le PSG ont fait parler, jusqu'en Espagne, où les gestes du joueur sont épiés et décortiqués. Autant dire que le message publié par l'international français sur les réseaux sociaux a fait l'effet d'un tremblement de terre. Sur Instagram , Mbappé avait regretté le comportement de son club, qui avait publié une vidéo sur la campagne de réabonnement sans le prévenir. « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain» avait-il lâché.

PSG : Après son craquage, Mbappé condamné à partir ? https://t.co/3b5KbdeqCe pic.twitter.com/2oI3mkHgpt — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

La « prédiction » de Florentino Perez selon la presse espagnole

Mundo Deportivo a profité de cet épisode pour ressortir une déclaration de Florentino Perez, président du Real Madrid. Selon le média espagnol, le dirigeant aurait prédit l'attitude de Mbappé. « Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Ce Mbappé qui refuse de faire un coup de pub avec son équipe nationale... je n'en veux pas. C'est peut-être un lapsus, mais je pense qu'ils l'ont embrouillé, vraiment. Il est très jeune et je n'ai rien contre lui » avait-il confié en juin 2022.

« Aucun joueur dans l'histoire du Real Madrid n'a jamais été au-dessus d'un autre »