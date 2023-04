L’Espagne jubile pour Mbappé, la star du PSG annonce la couleur

Thomas Bourseau

Mécontent de sa surexposition au PSG, Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule cette semaine sur les réseaux sociaux. Une polémique dont se délecte la presse ibérique et qui relance le feuilleton autour de son avenir. Cependant, le clan Mbappé temporise et ne voudrait pas prendre la mauvaise décision.

Kylian Mbappé a une nouvelle fois utilisé les réseaux sociaux pour dire ce qu’il avait sur le coeur. Jeudi, le PSG a publié sa campagne publicitaire pour les abonnements de la saison prochaine au Parc des princes. Regrettant d’être surexposé par le PSG, étant l’unique star à avoir été sollicitée pour cette campagne et qui plus est, sans en avoir été informée avant la publication, Mbappé serait plus que mécontent.

Le Real Madrid et l’entourage de Mbappé en contact ?

De quoi permettre à la presse espagnole de se délecter de cette nouvelle polémique au PSG, qui pourrait inciter Kylian Mbappé à aller voir ailleurs. C’est du moins l’information que la Cadena SER communiquait vendredi en affirmant que Mbappé prenait de plus en plus en considération un départ libre de tout contrat à l’été 2024, moment où il décidera ou non d’activer l’ultime année de son contrat au PSG. Le Real Madrid serait toujours dans un coin de sa tête et des discussions auraient eu lieu entre le Real Madrid et l’entourage de Kylian Mbappé à plusieurs reprises cette saison selon The Athletic.

Des discussions attendues avec le PSG, le clan Mbappé ne veut pas se tromper