Enorme coup dur au PSG, il sort du silence

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines du terme de la saison, le PSG vient d'annoncer un gros coup dur avec la grave blessure de Nordi Mukiele. Le défenseur va se faire opérer des ischios-jambiers et sera indisponible jusqu'à la fin de la saison. Sur ses réseaux sociaux, l'ancien joueur du RB Leipzig a adressé un message aux supporters du PSG.

Depuis le début de saison, le PSG n'est pas épargné par les blessures. Notamment depuis le retour de la Coupe du monde. Neymar est ainsi absent jusqu'à la fin de la saison après avoir été opéré de sa blessure à la cheville tandis que Renato Sanches va encore manquer plusieurs semaines de compétition. Et alors que le PSG attaque la dernière ligne droite de la saison, Nordi Mukiele va également manquer à l'appel jusqu'à la saison prochaine.

Mukiele absent jusqu'à la fin de la saison

Ainsi, par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé que le défenseur français allait subir une opération après sa rechute : « Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischios jambiers. Pour minimiser les risques de récidive, le staff médical du Paris Saint-Germain a opté pour une intervention chirurgicale. L’opération sera réalisée en Finlande aujourd’hui et le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison ». Après l'intervention chirurgicale, sur les réseaux sociaux, Nordi Mukiele a tenu à envoyer un message fort aux supporters du PSG.

Bonjour à tous,Comme vous le savez, je suis éloigné des terrains depuis quelques semaines, après avoir écourté ma convalescence pour revenir plus vite, afin d'être disponible pour le club et les matchs importants qui nous attendaient. pic.twitter.com/25BEmxN0cK — N O R D I (@NordiMukiele) April 11, 2023

«En attendant, je serai le premier supporter du PSG»