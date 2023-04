Mbappé : Enfin une bonne nouvelle pour le PSG

Axel Cornic

La fin de saison du Paris Saint-Germain n’a rien d’un long fleuve tranquille, puisqu’entre enjeux sportifs et polémiques l’actualité est bien remplie. Dernier cas en date l’énorme scandale qui frappe Christophe Galtier, et qui n’est pas vraiment la meilleure des préparations avant un match capitale face au RC Lens, dauphin du PSG qui n’a que six points de retard au classement.

On ne sait plus où donner de la tête. Le PSG se retrouve au centre d’innombrables débats et pas toujours sportifs. Pour ne rien arranger, le club de la capitale ne peut même pas compter sur sa star, puisque Kylian Mbappé ne brille plus de mille feux depuis l’élimination en Ligue des Champions, face au Bayern Munich.

La hanche de Mbappé inquiète

En conférence de presse, Christophe Galtier avait récemment expliqué que la période de moins bien de Kylian Mbappé s’expliquait par un souci physique à une hanche. L’attaquant a pourtant joué l’intégralité de la rencontre face à l’OGC Nice lors de la dernière journée de Ligue 1 (0-2), sans toutefois trouver le chemin des filets.

Présent à l’entrainement à trois jours de Lens