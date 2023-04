Galtier menacé de mort, le PSG prend les choses en main

Axel Cornic

Ce sont des accusations graves qui visent actuellement Christophe Galtier. Dans un mail écrit par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, des propos raciste et islamophobes sont prêtés à l’actuel entraineur du Paris Saint-Germain. Ce dernier a démenti par le biais de son avocat, mais le scandale semble alimenter des tensions de plus en plus fortes.

Toutes les polémiques précédentes ont été oubliées. Plus de Kylian Mbappé ni de Lionel Messi, finie la pression d’un titre de Champion de France pas encore sécurisé. Ce mercredi, c’est de l’énorme scandale qui frappe Christophe Galtier dont tout le monde parle.

Menacé de mort, Galtier est placé sous protection par le PSG

D’après les informations de RMC Sport , le coach du PSG aurait reçu pas moins de 5000 appels et messages ces dernières heures et une grande partie seraient des menaces de mort. Son club aurait rapidement réagi, puisque Galtier et sa famille auraient été placés sous protection.

Le démenti est arrivé par son avocat