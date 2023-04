PSG : Mbappé complétement bloqué pour son avenir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Régulièrement au cœur des rumeurs de transfert malgré sa prolongation la saison dernière, Kylian Mbappé a récemment annoncé qu'il serait toujours au PSG la saison prochaine. Il faut dire que comme le souligne Daniel Riolo, aucun club de ne peut s'aligner sur le contrat offert par le club de la capitale à son attaquant devenu le sportif le mieux payé de l'histoire.

Bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en 2024, Kylian Mbappé continue de voir son avenir faire parler, notamment du côté de l'Espagne, où le Real Madrid continue de rêver à son transfert. Néanmoins, l'attaquant du PSG a récemment assuré qu'il ne partirait pas cet été.

Le PSG veut l’offrir à Mbappé, ça sera 30M€ https://t.co/wpUWkI4OM3 pic.twitter.com/wowXC5hcIx — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

«Je suis Parisien et sous contrat»

« Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain », confiait l'attaquant du PSG pour Tout le Sport sur France 3 .

«Je ne vois pas quel club est capable de lui donner autant d’argent que le PSG»