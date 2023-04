Le feuilleton Mbappé a pris feu, le PSG l’a échappé belle

Thomas Bourseau

Le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge en lui proposant un contrat à en faire pâlir plus d’un l’année dernière. Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat au PSG grâce notamment à l’intervention du Président de la république en personne : Emmanuel Macron.

Kylian Mbappé devient tout bonnement incontournable. De par ses prestations XXL avec le PSG, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club avec plus de 200 buts, est le nouveau capitaine de l’équipe de France et demeure l’un des joueurs les plus prisés sur le marché des transferts et notamment du côté du Real Madrid. D’ailleurs, au printemps 2022, Mbappé a snobé l’institution merengue en prolongeant son contrat au PSG.

Le Real Madrid proposait un contrat en or massif, le président Macron a sauvé le PSG

Une prolongation que le PSG devrait notamment à l’intervention du Président de la république Emmanuel Macron selon Vivienne Walt, auteur de son portrait dans Time Magazine , où il figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde. « Lorsque Mbappé a pesé un transfert à neuf chiffres du Paris Saint-Germain au Real Madrid l'année dernière, Macron l'a appelé et l'a supplié de rester pour le bien de la France. Mbappé est resté au PSG ».

