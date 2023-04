Scandale raciste : Galtier lâche une confidence sur son arrivée au PSG

La rédaction

Touché par des accusations de propos racistes, Christophe Galtier vit une saison véritablement compliquée sur le banc du PSG. Outre des résultats ainsi qu’un jeu proposé décevant, l’entraîneur parisien a connu plusieurs polémiques depuis son arrivée cet été. Mais lui-même le reconnaît volontiers, la surexposition médiatique du club de la capitale rend la tâche difficile. Pour autant, ce dernier a été surpris de la tournure des événements récents.

Depuis mardi, Christophe Galtier est de nouveau au centre de l’attention. Et pour cause, l’entraîneur du PSG est visé par certaines accusations, suite aux révélations de certains journalistes concernant une lettre écrite par son fils et agent à l’encontre de Julien Fournier, du temps où les 2 hommes travaillaient ensemble à Nice (2021-2022).

Galtier embourbé dans une polémique raciste et islamophobe

Dans cette fameuse lettre, John Valovic mettait en cause l’effectif niçois monté par Julien Fournier. Le fils adoptif de Christophe Galtier aurait déclaré ceci : « Vous avez bâti une équipe de racailles. Il n'y a que des Noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi... » . Des propos, qui selon l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, auraient été approuvés par l’actuel entraîneur du PSG.

Galtier ne « s’attendait pas à une telle situation »