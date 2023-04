Galtier : En plein scandale, le PSG a tranché pour son avenir

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus d’être fragilisé par la situation sportive actuelle du PSG, Christophe Galtier doit désormais faire face à un scandale raciste lié à son supposé comportement discriminatoire l’an passé, lorsqu’il dirigeait l’OGC Nice. Mais selon les dernières tendances, il n’est pas question d’un départ du PSG pour le technicien français.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a enfin eu l’occasion de s’exprimer sur la polémique qui s’abat sur lui depuis plusieurs jours et les accusations de racisme dont il fait l’objet de la part de Julien Fournier, son ancien collaborateur à l’OGC Nice : « Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité (…) J'ai décidé d'attaquer en justice pour laver mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête », a notamment indiqué Galtier. Mais toute cette affaire peut-elle avoir des répercussions directes sur son avenir au PSG ?

Le PSG ne le virera pas

Hugo Delom, journaliste de L’EQUIPE , a fait une annonce claire sur les intentions du PSG vis-à-vis de son entraîneur et d’un possible renvoi : « Le PSG n’est pas, en l’état, dans cette démarche. Depuis la révélation du mail de l’ancien directeur du football du Gym Julien Fournier, le PSG a fait part de son soutien à son technicien au nom, notamment, de la présomption d’innocence. Cela n’empêche pas parallèlement des membres de l’entourage de Nasser Al-Khelaïfi d’essayer de mieux mesurer le contexte niçois de l’époque », confie le journaliste.

« Il est prêt à aller au bout »