Un ancien de la maison pour sauver le PSG ? La réponse tombe

Thomas Bourseau

À l’instar de Thiago Motta, Mikel Arteta est passé par le PSG en tant que joueur et semblerait figurer dans le viseur du club de la capitale pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine. Néanmoins, l’entraîneur d’Arsenal a déjà scellé son avenir.

Nommé entraîneur d’Arsenal en décembre 2019, lui qui a terminé sa carrière de joueur chez les Gunners en 2016, Mikel Arteta fait cette saison les beaux jours du club londonien qui n’a jamais été aussi proche d’un titre de champion d’Angleterre depuis la saison 2003/2004. Son travail a été remarqué par… le Real Madrid ! En effet, alors que le club merengue pourrait remercier Carlo Ancelotti en fin de saison, Arteta serait une piste prise en considération chez le champion d’Europe, mais pas seulement.

Comme le Real Madrid, le PSG se pencherait sur le dossier Mikel Arteta

Ce dimanche, The Sun a lâché une petite bombe au sujet de l’avenir de Mikel Arteta, contractuellement lié à Arsenal jusqu’en juin 2025 alors que les discussions seraient au point mort pour une éventuelle prolongation de bail. En effet, le PSG s’inviterait à la fête dans la course à la signature d’Arteta, au même titre que le Real Madrid donc. Cependant, le PSG n’est pas plus avancé que le club merengue dans ce dossier au vu des propos tenus par Mikel Arteta en mars dernier.

PSG : L’énorme coup de pression de Galtier https://t.co/nVZOO7g8AG pic.twitter.com/S8vTsrqTfG — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Je suis entièrement concentré sur le travail que je fais ici»