L’OM s’en débarrassent au mercato, ils se lâchent

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, ça a beaucoup bougé du côté de l’OM. On a bien évidemment vu Pablo Longoria sortir le chéquier pour attirer de nouveaux joueurs. Mais dans le même temps, le club phocéen s’est également débarrassé de certains joueurs, sur lesquels Igor Tudor ne comptait pas. Ça a notamment été le cas de Luis Suarez et Pape Gueye, partis en Espagne. Deux joueurs qui ont d’ailleurs pris la parole à propos de leur départ de l’OM.

En début de saison, l’OM a changé d’entraîneur et forcément, ça redistribué les cartes pour de nombreux joueurs. Avec Igor Tudor aux commandes, certains se sont alors retrouvés avec un temps de jeu réduit. Dans cette situation, ils ont alors décidé de s’en aller durant le mercato hivernal de janvier. Arrivé pourtant à l’été, Luis Suarez est retourné en Espagne, étant prêté à Almeria. Pape Gueye s’est lui aussi envolé de l’autre côté des Pyrénées dans le cadre d’un prêt au FC Séville.

« Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas »

Direction donc l’Andalousie pour Pape Gueye. Avec le FC Séville, le Sénégalais a alors pu retrouver du temps de jeu et dans des propos accordés à Canal+ Afrique , Gueye est revenu sur son départ de l’OM. Il a alors confié : « Je me suis dit que j’ai six mois pour montrer mes qualités, pour prouver à moi-même que je suis capable de jouer dans de grands clubs. C’est pour ça que je suis venu ici, aux côtés des grands (….). Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas. Le FC Séville a manifesté son intérêt et, pour moi, c’était quelque chose d’extraordinaire ».

« Je suis très heureux à Almería »