Il quitte l’OM et lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Barré par la concurrence et peu utilisé par Igor Tudor lors de la première partie de la saison, Pape Gueye est parti en prêt au FC Séville l’hiver dernier. Là-bas, il a retrouvé Jorge Sampaoli pendant un temps, lui qui n’est désormais plus l’entraîneur du club espagnol. L’international sénégalais s’est récemment exprimé sur les raisons de son départ de l’OM, où sa situation ne lui convenait pas.

Cet hiver, l’OM a été une nouvelle fois actif sur le marché des transferts. Si Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont arrivés, Gerson, Luis Suarez, Isaak Touré et Pape Gueye ont quant à eux quitté le club. En ce qui concerne l’international sénégalais, il a été prêté jusqu’à la fin de la saison au FC Séville.

« Je suis capable de jouer dans de grands clubs »

Un choix payant, puisque Pape Gueye joue régulièrement depuis qu’il a rejoint le club espagnol, même sil a récemment vu Jorge Sampaoli, qu’il avait déjà côtoyé à l’OM, être démis de ses fonctions. Dans un entretien accordé à Canal+ Afrique , le milieu de terrain âgé de 24 ans a expliqué les raisons qui l’ont poussé à partir au FC Séville.

« Mon temps de jeu à l’OM ne me plaisait pas »